La definizione e la soluzione di 5 lettere: I sacerdoti della pagoda. BONZI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Benjamin Bonzi (Nîmes, 9 giugno 1996) è un tennista francese. Nel circuito maggiore ha perso due finali in singolare e una in doppio. Ha vinto diversi titoli nei circuiti ITF e Challenger sia in singolare che in doppio. I suoi migliori ranking ATP sono stati il 42º posto in singolare nel febbraio 2023 e il 121º in doppio nel settembre 2022. Ha vinto tra gli juniores il torneo di doppio all'Open di Francia 2014 in coppia con Quentin Halys.

bonzi m pl

plurale di bonzo

Sillabazione

bòn | zi

Etimologia / Derivazione

vedi bonzo