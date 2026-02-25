Mezzo su rotaie che in passato era a vapore

Home / Soluzioni Cruciverba / Mezzo su rotaie che in passato era a vapore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mezzo su rotaie che in passato era a vapore' è 'Treno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mezzo su rotaie che in passato era a vapore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mezzo su rotaie che in passato era a vapore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Treno? Un veicolo utilizzato per il trasporto di persone e merci lungo le ferrovie, che in epoche passate funzionava a vapore, rappresenta un importante strumento di spostamento. Questa macchina, trainata da locomotive a vapore, ha rivoluzionato i viaggi, rendendoli più veloci e accessibili rispetto ai metodi tradizionali. Con il tempo, è stato sostituito da mezzi più moderni, ma la sua presenza ha segnato un passo fondamentale nello sviluppo dei trasporti pubblici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mezzo su rotaie che in passato era a vapore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Treno

La soluzione associata alla definizione "Mezzo su rotaie che in passato era a vapore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mezzo su rotaie che in passato era a vapore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Treno:

T Torino R Roma E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mezzo su rotaie che in passato era a vapore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passa sulla strada ferrataUn funzionario sul convoglioIn passato così era detto il micrometroNel passato era un rivale in amore di TopolinoMezzo pubblico su rotaieIl numero che in passato era ritenuto perfettoMezzo su rotaie