ULTIMATUM

Curiosità e Significato di Ultimatum

Perché la soluzione è Ultimatum? L'**ultimatum** è una richiesta o condizione finale, spesso accompagnata da una minaccia di conseguenze se non viene accettata. Viene usato per mettere pressione e ottenere un risultato rapido, lasciando poco spazio a negoziazioni. È uno strumento deciso, che segnala che i tempi stanno per scadere e che bisogna decidere in fretta. Una vera e propria chiamata all’azione definitiva.

Come si scrive la soluzione Ultimatum

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P N N A L E S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENSILINA" PENSILINA

