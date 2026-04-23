Immettersi in una strada

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Immettersi in una strada' è 'Imboccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBOCCARE

Perché la soluzione è Imboccare? Imboccare rappresenta l’atto di entrare in una strada, spesso in modo improvviso o senza preavviso. Questo verbo descrive il momento in cui un veicolo o una persona si inserisce nel flusso del traffico, generalmente attraversando un incrocio o un punto di accesso. La sua corretta esecuzione è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La capacità di imboccare senza causare incidenti richiede attenzione e rispetto delle regole di circolazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immettersi in una strada". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Immettersi in una strada nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imboccare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Immettersi in una strada" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immettersi in una strada" conferma che la soluzione 'Imboccare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imboccare

I Imola M Milano B Bologna O Otranto C Como C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immettersi in una strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imboccare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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