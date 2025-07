Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino nei cruciverba: la soluzione è Imboccare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino' è 'Imboccare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBOCCARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Imboccare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Imboccare.

Perché la soluzione è Imboccare? Imboccare significa dare da mangiare a un neonato o a qualcuno che non sa farlo da solo, portando il cibo alla bocca. La frase giocosa Dar da mangiare ai neonati... con l'aeroplanino allude al gesto di guidare delicatamente il cibo verso la bocca, proprio come un volo in picchiata. È un termine affettuoso e quotidiano, simbolo di cura e attenzione verso i più piccoli.

Hai davanti la definizione "Dar da mangiare ai neonati... con l aeroplanino" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

