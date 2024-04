La Soluzione ♚ Pallida emaciata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pallida emaciata. DIAFANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Pallida emaciata: Questi tessuti per ricavarne energia. la pelle diventa pallida e secca e l'individuo appare emaciato. la deficienza di vitamine è un altro sintomo comune... Il bacio (Der Kuss) è un dipinto a olio su tela (180×180 cm) di Gustav Klimt, realizzato nel 1907-08 e conservato nell'Österreichische Galerie Belvedere di Vienna al primo piano. Altre Definizioni con diafana; pallida; emaciata; Una rosa gialla molto pallida; La maschera pallida e triste; È pallida quando non è stata ancora ben sviluppata;

La risposta a Pallida emaciata

DIAFANA

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.