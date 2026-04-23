Il deposito di bus e tram

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il deposito di bus e tram' è 'Rimessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMESSA

Perché la soluzione è Rimessa? Una rimessa rappresenta un luogo dedicato al deposito di bus e tram, dove vengono custoditi e mantenuti i veicoli di trasporto pubblico. Essa svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione del servizio, garantendo che i mezzi siano pronti all'uso e in buone condizioni. La rimessa può anche includere spazi per la manutenzione e il riparamento dei veicoli, facilitando la gestione quotidiana del parco mezzi. La sua presenza assicura efficienza e continuità nel trasporto urbano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il deposito di bus e tram". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il deposito di bus e tram nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimessa

La soluzione associata alla definizione "Il deposito di bus e tram" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il deposito di bus e tram" conferma che la soluzione 'Rimessa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rimessa

R Roma I Imola M Milano E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il deposito di bus e tram" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimessa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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