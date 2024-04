La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il deposito dei tram. RIMESSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La rimessa estera è un trasferimento unilaterale di denaro verso l'estero, effettuato da un lavoratore straniero a beneficio di un altro individuo residente nel suo paese di origine (in genere familiari, parenti, o amici). Dal complesso di questi comportamenti individuali emerge un fenomeno economico-finanziario di notevoli dimensioni su scala planetaria. All'interno di questo flusso di denaro, un ruolo importante è svolto dalle rimesse che sono dirette a residenti nei paesi in via di sviluppo: le somme inviate in patria dai migranti costituiscono, insieme agli aiuti internazionali, uno dei più grandi flussi finanziari verso i paesi in via ...

rimessa m sing

Sostantivo

rimessa f sing (pl.: rimesse)

(economia) inoltro di somme di denaro da parte degli emigrati nel paese d'origine (architettura) vano adibito come ripostiglio per attrezzi agricoli e mezzi di trasporto (botanica) germoglio

Voce verbale

rimessa

participio passato femminile singolare di rimettere

Sillabazione

ri | més | sa

Pronuncia

IPA: /ri'messa/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

(voce verbale) vedi rimettere

Sinonimi

(aggettivo) ricollocata

ricollocata (di salute) rinfrancata

rinfrancata vile, pusillanime

(sostantivo) (di condizione o situazione) ritorno, ripristino

ritorno, ripristino (sport) rilancio, risposta

rilancio, risposta (di prodotti, animali, attrezzi) provvista, immagazzinamento, conservazione

provvista, immagazzinamento, conservazione ( per estensione ) magazzino, deposito, garage, box

magazzino, deposito, garage, box ( per estensione ) agricoltura silo, stalla

agricoltura silo, stalla (economia) invio, spedizione, consegna

invio, spedizione, consegna perdita, scapito

(botanica) rimessiticcio, pollone

Contrari

(aggettivo) tolta, levata

tolta, levata cacciata, mandata via

confermata, ribadita

ricevuta, accettata, accolta

tenuta, trattenuta

(sostantivo) ricezione

ricezione guadagno

