Invio di denaro

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Invio di denaro' è 'Rimessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMESSA

Perchè la soluzione è Rimessa? Quando si parla di invio di denaro, si fa riferimento a un'operazione di trasferimento di fondi da una persona a un'altra. La RIMESSA permette di far arrivare soldi a parenti o amici in modo rapido e sicuro, facilitando le transazioni tra diverse località o paesi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Invio di denaro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimessa

Per risolvere la definizione "Invio di denaro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rimessa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Invio di denaro
  • Risposta: RIMESSA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: R______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
M Milano
E Empoli
S Savona
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Rimessa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Invio di denaro". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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