Invio di denaro
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Invio di denaro' è 'Rimessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIMESSA
Perchè la soluzione è Rimessa? Quando si parla di invio di denaro, si fa riferimento a un'operazione di trasferimento di fondi da una persona a un'altra. La RIMESSA permette di far arrivare soldi a parenti o amici in modo rapido e sicuro, facilitando le transazioni tra diverse località o paesi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Invio di denaro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimessa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Invio di denaro
- Risposta: RIMESSA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Rimessa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Invio di denaro". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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