Significato della soluzione per: Confina con la spagna

Parte più occidentale della Penisola iberica, nell'Europa meridionale, affacciato sull'Oceano Atlantico, con circa 830 chilometri di coste a sud e a ovest, confina solo con la Spagna (Galizia a nord, Castiglia e León, Estremadura e Andalusia a est). È collocato nella posizione più occidentale fra tutti gli Stati dell'Europa continentale. Il Portogallo (in portoghese: Portugal; in mirandese: Pertual), ufficialmente Repubblica Portoghese (in portoghese: República Portuguesa), è uno Stato membro dell'Unione europea.

Italiano: Nome proprio: Portogallo ( approfondimento) . (toponimo) stato dell'Europa sudoccidentale, situato nel lembo sudovest della penisola iberica; confina a nord e ad est con la Spagna, ed è bagnata ad ovest e a sud dall'Oceano Atlantico; la sua capitale è Lisbona. Sillabazione: Por | to | gàl | lo. Etimologia / Derivazione: dal latino Portus Cale, antico nome della città di Porto, primo insediamento storico del paese .