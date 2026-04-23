La concentrazione di trigliceridi e colesterolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La concentrazione di trigliceridi e colesterolo' è 'Lipemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIPEMIA

Perché la soluzione è Lipemia? Lipeamia indica la presenza nel sangue di trigliceridi e colesterolo, componenti fondamentali per il metabolismo e la salute cardiovascolare. Essa rappresenta un insieme di sostanze lipidiche che circolano nel sistema sanguigno, svolgendo ruoli essenziali nell'energia e nella struttura delle membrane cellulari. La sua valutazione permette di comprendere lo stato lipidico dell'organismo e di individuare eventuali rischi di malattie cardiovascolari. Un livello equilibrato di lipemia è importante per mantenere il benessere generale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La concentrazione di trigliceridi e colesterolo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La concentrazione di trigliceridi e colesterolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lipemia

In presenza della definizione "La concentrazione di trigliceridi e colesterolo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La concentrazione di trigliceridi e colesterolo" conferma che la soluzione 'Lipemia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lipemia

L Livorno I Imola P Padova E Empoli M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La concentrazione di trigliceridi e colesterolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lipemia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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