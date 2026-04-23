La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay

Home / Soluzioni Cruciverba / La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay' è 'Pecs'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PECS

Perché la soluzione è Pecs? Pecs è una città ungherese rinomata per la produzione di porcellane Zsolnay, simbolo della sua tradizione artigianale e culturale. La voce associata a questa località si riferisce a un sistema di comunicazione visiva o sonora, spesso utilizzato in ambito linguistico o musicale, che permette di trasmettere messaggi o emozioni. La connessione tra Pecs e PECS evidenzia l'importanza di preservare le tradizioni artistiche e culturali locali, riconoscibili anche attraverso le tecniche di comunicazione utilizzate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pecs

Per risolvere la definizione "La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay" conferma che la soluzione 'Pecs' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pecs

P Padova E Empoli C Como S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città ungherese famosa per le porcellane Zsolnay" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pecs' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Città ungherese chiamata Cinquechiese in italianoCittà del sud dell UngheriaCittà umbra famosa per la lavorazione della ceramicaCittà del Catanese famosa per le termeCittà dell Erzegovina famosa per il ponteLa città francese famosa per l editto di Enrico IVCittà del Giappone famosa per il Monte Fuji