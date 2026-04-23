Campo di atterraggio in città

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Campo di atterraggio in città' è 'Eliporto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIPORTO

Perché la soluzione è Eliporto? Un elicottero può atterrare in spazi appositamente destinati nel contesto urbano, conosciuti come campi di atterraggio in città. Questi spazi permettono di accogliere i velivoli in modo sicuro e rapido, spesso situati in aree strategiche per emergenze o trasporti VIP. La presenza di un elicottero richiede strutture adeguate che garantiscano la stabilità durante le operazioni di decollo e atterraggio. La gestione di questi campi è fondamentale per la sicurezza e l’efficienza del traffico aereo urbano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Campo di atterraggio in città". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Campo di atterraggio in città nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Eliporto

Per risolvere la definizione "Campo di atterraggio in città", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Campo di atterraggio in città" conferma che la soluzione 'Eliporto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Eliporto

E Empoli L Livorno I Imola P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Campo di atterraggio in città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eliporto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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