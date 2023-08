La cima più alta degli Urali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cima più alta degli Urali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NARODNAJA

Significato/Curiosita : La cima piu alta degli urali

Suddividere gli urali in cinque regioni: urali meridionali, urali centrali, urali settentrionali, urali subpolari urali polari. gli urali sono tra le più antiche... Altezza della montagna. ^ narodnaja, in treccani.it – enciclopedie on line, roma, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ narodnaja, in sapere.it, de agostini... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La cima più alta degli Urali : cima; alta; degli; urali; Ortaggi di cui si mangia la cima ; In cima alle lenze; cima ; Una loggia in cima a un edificio; Coltivano la decima arte; alta re in modo più popolare; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra; Una serie cult di fantascienza: Ai della realtà; Detto a voce molto alta ; Susanna la scrittrice di Salta Bart; L degli Amberson un film di Orson Welles; Aiutano la ricezione delle TV e degli insetti; Resoconto cronologico degli eventi di 365 giorni; Lo stato degli USA con il parco di Crater Lake; Misure di lunghezza degli antichi greci; Nei diminutivi plurali ; Suffisso per diminutivi plurali ; Rimedi naturali usati in terapie alternative; Possono studiarsi politiche motorie naturali ; Località naturali stica nel sud dell Alaska;

Cerca altre Definizioni