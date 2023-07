La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CONFERENCE LEAGUE

Significato/Curiosità : La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso

La Roma non ha vinto la Coppa Europea l'anno scorso, ma nel contesto delle competizioni europee di calcio, è emersa una nuova competizione chiamata Conference League. La Conference League è il terzo livello delle competizioni per club organizzate dall'UEFA, dopo la Champions League e l'Europa League. Questa competizione è stata introdotta nella stagione 2021-2022 ed è stata creata per offrire a squadre di minori dimensioni o provenienti da campionati meno competitivi l'opportunità di competere a livello europeo. La Conference League offre un palcoscenico internazionale per club che altrimenti non avrebbero accesso alle altre due competizioni principali. Sebbene la Roma abbia partecipato alla Conference League nella stagione 2021-2022, non è riuscita a vincere il trofeo.

