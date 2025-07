Coppa che si è aggiudicata definitivamente il Brasile nei cruciverba: la soluzione è Rimet

RIMET

Curiosità e Significato di Rimet

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Rimet, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rimet? RIMET è un termine che deriva dal verbo italiano rimettere, e indica riposizionare o rimettere qualcosa al suo posto. Può anche riferirsi a riparare, sistemare o ridare a qualcuno ciò che gli spetta. Nel contesto del calcio, si può usare in modo figurato per dire che una squadra ha riconquistato o conquistato un titolo importante, come nel caso del Brasile.

Come si scrive la soluzione Rimet

Hai davanti la definizione "Coppa che si è aggiudicata definitivamente il Brasile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

