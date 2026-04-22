Un lettuccio a dondolo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un lettuccio a dondolo' è 'Culla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CULLA

Perché la soluzione è Culla? Una culla è un piccolo letto pensato per i neonati, caratterizzato da una struttura che permette di dondolare dolcemente, offrendo un movimento rassicurante per il bambino. Questa caratteristica aiuta a calmarlo e favorisce il sonno, creando un ambiente confortevole e sicuro. La culla può essere realizzata con materiali diversi, spesso legno o tessuto, e presenta un design delicato che si integra facilmente nelle stanze dei più piccoli. La sua funzione principale è garantire un riposo tranquillo e protetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un lettuccio a dondolo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un lettuccio a dondolo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Culla

Per risolvere la definizione "Un lettuccio a dondolo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un lettuccio a dondolo" conferma che la soluzione 'Culla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Culla

C Como U Udine L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un lettuccio a dondolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Culla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Letto molto piccolo destinato ai neonatiLuogo d origine di una civiltàLettino da bebéIl primo lettuccioCe ne sono a rotelle e a dondoloLettuccio portatilePossono essere a dondolo e sdraioGuarda come dondolo con il cantava Edoardo Vianello negli Anni 60