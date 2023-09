Ce ne sono a rotelle e a dondolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce ne sono a rotelle e a dondolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SEDIE

Significato/Curiosita : Ce ne sono a rotelle e a dondolo

Delle celebrità più importanti del mondo. a quel tempo c'erano 50 calchi. oggi ce ne sono più di quante l'area ne possa contenere, per questo motivo una... Tripolina sgabello sedia a dondolo sedia a forma di uovo appesa sedie richiudibili sedie impilabili sdraio da spiaggia sedia gestatoria di papa pio vii... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ce ne sono a rotelle e a dondolo : sono; rotelle; dondolo; Lo sono i vestiti in cui si naviga; Di sinceri ce ne sono pochi; sono a Londra; sono braccati dalla Polizia; sono doppie nelle cuciture; Lo sono le facoltà di cui sono dotati i medium; sono comuni a Natale Pasqua e Capodanno; Il giorno in cui sono nati gli inesperti; Lo sono i montoni; sono limitate da vialetti; Monopattino a 4 rotelle ; Monopattino con rotelle ; Scivolare su scarpe con rotelle ; Sedile con rotelle usato per imparare a camminare; Atleti su ghiaccio o su rotelle ; Certi sono a rotelle ; Un passatempo a dondolo ; Letto a dondolo ; Si ripetono nel dondolo ; Letto a dondolo per bambini;

