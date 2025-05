Il primo lettuccio nei cruciverba: la soluzione è Culla

CULLA

Curiosità e Significato di "Culla"

Perché la soluzione è Culla? La parola culla si riferisce a un letto piccolo e accogliente progettato per i neonati, dove possono dormire in sicurezza e comfort. Tradizionalmente, è un simbolo di protezione e amore, rappresentando il primo luogo in cui un bambino viene messo a riposo. La culla non è solo un oggetto, ma anche un luogo carico di dolci ricordi e momenti speciali per le famiglie.

Come si scrive la soluzione Culla

C Como

U Udine

L Livorno

L Livorno

A Ancona

