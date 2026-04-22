Un avvallamento circondato da monti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un avvallamento circondato da monti' è 'Conca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCA

Perché la soluzione è Conca? Una conca è una depressione naturale o artificiale delimitata da rilievi montuosi che ne circoscrivono i bordi. Questa formazione geologica si manifesta come un'area più bassa rispetto alla terra circostante, spesso riempita di acqua o utilizzata come pascolo. Le conche si trovano in molte regioni montuose e rappresentano importanti habitat per diverse specie. La loro origine può derivare da processi glaciali, carsici o sedimentari, creando paesaggi unici e variegati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un avvallamento circondato da monti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un avvallamento circondato da monti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Conca

La definizione "Un avvallamento circondato da monti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un avvallamento circondato da monti" conferma che la soluzione 'Conca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Conca

C Como O Otranto N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un avvallamento circondato da monti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Conca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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