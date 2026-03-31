Un avvallamento circondato dalle montagne

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un avvallamento circondato dalle montagne' è 'Conca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCA

Perché la soluzione è Conca? Una conca è una depressione naturale nel terreno, caratterizzata da un andamento circolare o ovale, e spesso circondata da rilievi montuosi. Questa formazione geologica si crea attraverso processi di erosione o movimento delle acque, che scolpiscono il paesaggio lasciando uno spazio più basso rispetto alle aree circostanti. Le conche si trovano in diversi ambienti naturali e possono ospitare laghi, vegetazione o insediamenti umani, rappresentando così un elemento distintivo nel profilo della natura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un avvallamento circondato dalle montagne". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un avvallamento circondato dalle montagne nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Conca

La soluzione associata alla definizione "Un avvallamento circondato dalle montagne" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un avvallamento circondato dalle montagne" conferma che la soluzione 'Conca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Conca

C Como O Otranto N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un avvallamento circondato dalle montagne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Conca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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