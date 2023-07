Studia l intensità cromatica delle sostanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia l intensità cromatica delle sostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COLORIMETRIA

Significato/Curiosità : Studia l intensità cromatica delle sostanze

La colorimetria è una branca della scienza che studia l'intensità cromatica delle sostanze. Questo campo è di fondamentale importanza in diverse discipline, tra cui la chimica, la fisica e la biologia. La colorimetria si concentra sull'analisi e la misurazione dei colori, cercando di comprendere le caratteristiche spettrali dei materiali e le reazioni alla luce. Attraverso l'uso di strumenti e metodi specifici, i colorimetristi possono valutare in modo oggettivo il colore di un oggetto e confrontarlo con standard di riferimento. Questa disciplina trova applicazioni in vari settori, tra cui l'industria manifatturiera, la progettazione grafica, la fotografia, la medicina e molte altre, dove la percezione e la riproduzione fedele dei colori sono essenziali.

