BURIANA

Curiosità e Significato di Buriana

La parola Buriana è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Buriana.

Perché la soluzione è Buriana? Burianna indica un temporale breve e intenso, spesso caratterizzato da pioggia forte e fulmini, che si verifica improvvisamente. Il termine evoca l’idea di qualcosa rapido ed energico, come un temporale che si svolge in pochi istanti. È un modo colorito per descrivere un breve acquazzone, che, pur durando poco, può essere molto violento. Un fenomeno naturale che sorprende e poi svanisce in fretta.

Come si scrive la soluzione Buriana

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un piccolo e breve temporale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

