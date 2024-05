Fa alzare il piede sulla soglia

Sostantivo

Curiosità su: La scala (detta anche scala fissa, per distinguerla da quella portatile) in architettura è una costruzione edilizia che si definisce come struttura di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio. Per estensione, il termine, nei condomini, indica anche il gruppo di appartamenti situati intorno a una stessa scala.

scalino m sing (pl.: scalini)

(architettura) Il vocabolo "scalino", erroneamente utilizzato prevalentemente dai giornalisti, ma anche da altri non esperti della materia, è privo di significato; con esso si vuole indicare quello che invece correttamente si chiama "gradino". Questo ultimo è uno dei componenti delle rampe delle scale ed è costituito da una superficie orizzontale detta "pedata" e da una verticale o inclinata detta "alzata". La scala può essere ad una o più rampe, (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sca | lì | no

Etimologia / Derivazione

diminutivo di scala

Sinonimi

gradino

Alterati