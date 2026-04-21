Controllare l avversario in campo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Controllare l avversario in campo' è 'Marcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCARE

Perché la soluzione è Marcare? Marcare significa esercitare un controllo sull'avversario in campo, mantenendosi vicino a lui per impedirgli di ricevere palla o di creare occasioni. Questa azione richiede attenzione, rapidità e capacità di anticipare le mosse dell'avversario, per limitarne le possibilità di gioco. La marcatura può essere stretta o di disturbo, a seconda della posizione e della strategia adottata dalla squadra. È un elemento fondamentale per difendere efficacemente e mantenere il controllo del gioco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Controllare l avversario in campo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Controllare l avversario in campo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Marcare

Quando la definizione "Controllare l avversario in campo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Controllare l avversario in campo" conferma che la soluzione 'Marcare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Marcare

M Milano A Ancona R Roma C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Controllare l avversario in campo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marcare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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