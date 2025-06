Controllare l avversario nei cruciverba: la soluzione è Marcare

Home / Soluzioni Cruciverba / Controllare l avversario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Controllare l avversario' è 'Marcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Marcare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Marcare.

Perché la soluzione è Marcare? Marcare significa sorvegliare attentamente un avversario durante una partita, impedendogli di ricevere o sfruttare la palla. È una strategia fondamentale in molti sport come il calcio, il basket e il rugby, che permette di bloccare le azioni degli avversari e mantenere il controllo del gioco. In sostanza, si tratta di controllare e limitare le mosse dell'avversario per favorire la propria squadra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Controllare di personaFu acerrimo avversario dei RomaniLavora in modo clandestino per conto dell avversarioÈ stato il suo principale avversario nel 22La vittoria nel tennis per rinuncia dell avversario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Controllare l avversario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

T L E I A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETALI" LETALI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.