Primati dalla grossa testa tondeggiante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Primati dalla grossa testa tondeggiante' è 'Tarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARSI

Perché la soluzione è Tarsi? I tarsi sono piccoli primati caratterizzati da una testa di forma tondeggiante e proporzionata al resto del corpo. Questa caratteristica favorisce una buona capacità visiva e una visione stereoscopica, fondamentale per la loro vita arboricola. La loro anatomia della testa permette un movimento rapido e preciso, essenziale per catturare piccole prede e navigare tra i rami degli alberi. La presenza di questa testa distintiva rappresenta un adattamento evolutivo per il loro stile di vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Primati dalla grossa testa tondeggiante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Primati dalla grossa testa tondeggiante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tarsi

In presenza della definizione "Primati dalla grossa testa tondeggiante", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Primati dalla grossa testa tondeggiante" conferma che la soluzione 'Tarsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tarsi

T Torino A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Primati dalla grossa testa tondeggiante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tarsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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