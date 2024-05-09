Gruppi di ossa dei piedi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gruppi di ossa dei piedi' è 'Tarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gruppi di ossa dei piedi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppi di ossa dei piedi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tarsi? Le tarsi sono gruppi di ossa situate nella parte posteriore del piede, che collegano la tibia e il perone alle ossa del tarso. Queste ossa svolgono un ruolo fondamentale nel supporto del peso corporeo e nella mobilità del piede, permettendo movimenti come la flessione e l'estensione. La loro disposizione e articolazione contribuiscono alla stabilità complessiva dell'articolazione sotto il tallone. La conoscenza di queste ossa è importante per comprendere la struttura e la funzione del piede umano.

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Gruppi di ossa dei piedi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tarsi

In presenza della definizione "Gruppi di ossa dei piedi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppi di ossa dei piedi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tarsi:

T Torino A Ancona R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppi di ossa dei piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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