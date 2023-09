Pancia tondeggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pancia tondeggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EPA

Significato/Curiosita : Pancia tondeggiante

Scavo sotto la bocche dei radiatori, le quali hanno una nuova forma, più tondeggiante e con il labbro inferiore più lungo di quello anteriore. scompare il... Fotochimica in europa epa che sta per eicosapentaenoic acid, in italiano acido eicosapentaenoico, un acido grasso omega-3 epa larnaca – ex società calcistica...