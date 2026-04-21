Fondate sull irrealtà

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fondate sull irrealtà' è 'Astratte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTRATTE

Perché la soluzione è Astratte? Le parole astratte sono quelle che si basano su concetti che non hanno una presenza concreta nel mondo fisico, ma rappresentano idee, sentimenti o qualità che esistono solo nella mente. Questi termini non si riferiscono a oggetti tangibili, bensì a nozioni che richiedono un'elaborazione mentale per essere comprese e condivise. La loro natura immateriale le rende fondamentali per esprimere pensieri complessi e concetti universali, contribuendo così alla comunicazione e all'astrazione del pensiero umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondate sull irrealtà". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fondate sull irrealtà nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astratte

Quando la definizione "Fondate sull irrealtà" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondate sull irrealtà" conferma che la soluzione 'Astratte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Astratte

A Ancona S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondate sull irrealtà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astratte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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