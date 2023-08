Basato sull irrealtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Basato sull irrealtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTRATTO

Significato/Curiosita : Basato sull irrealta

Del tempo archeologia: lo studio sistematico del nostro passato umano, basato sulla ricerca di materiali riguardanti cultura e contesto, che formano insieme... All'espressionismo astratto, tramite il congresso per la libertà culturale dal 1950 al 1967. gli articoli su due figure portanti delle espressionismo astratto come... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Basato sull irrealtà : basato; sull; irrealtà; Gruppo paramilitare sciita basato in Libano ara; sistema basato sui lingotti; Principio matematico basato sulla somma dei quadrati dei cateti; basato su un analisi troppo superficiale; basato su ipotesi; Attraversa sull e strisce; Addetta che fornisce assistenza sull aereo ing; Capo in maglia o stoffa indossato sull e spalle; Non abitano sull a terraferma; Noto canto sull a lotta partigiana italiana;

Cerca altre Definizioni