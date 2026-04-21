Lo conobbe il Pellico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo conobbe il Pellico' è 'Carcere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARCERE

Perché la soluzione è Carcere? La parola che il Pellico conobbe rappresenta un luogo di detenzione in cui le persone vengono rinchiuse, spesso contro la loro volontà, per motivi legali o politici. È uno spazio che limita la libertà individuale, caratterizzato da celle e restrizioni, e può assumere connotazioni di oppressione o di punizione. Questa voce richiama ambienti spesso associati a sofferenza e isolamento, simboli di privazione della libertà personale. La sua presenza nella storia testimonia le sfide della libertà e dei diritti umani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo conobbe il Pellico". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo conobbe il Pellico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Carcere

In presenza della definizione "Lo conobbe il Pellico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo conobbe il Pellico" conferma che la soluzione 'Carcere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Carcere

C Como A Ancona R Roma C Como E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo conobbe il Pellico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carcere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Edificio per detenutiVi sta il reclusoLo subì il PellicoLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino