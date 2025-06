Vi sta il recluso nei cruciverba: la soluzione è Carcere

CARCERE

Curiosità e Significato di Carcere

Vuoi sapere di più su Carcere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Carcere.

Perché la soluzione è Carcere? Il carcere è un luogo di detenzione in cui le persone vengono rinchiuse come punizione per aver infranto la legge. Serve a garantire la sicurezza sociale, rieducare i detenuti e tutelare la comunità. È uno spazio che rappresenta sia la privazione della libertà sia un’opportunità di recupero, anche se spesso suscita dibattiti sul suo ruolo e sulla sua efficacia.

Come si scrive la soluzione Carcere

Se "Vi sta il recluso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M S C A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMACCO" SMACCO

