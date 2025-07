Lo sono i corpi aeriformi nei cruciverba: la soluzione è Gassosi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono i corpi aeriformi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i corpi aeriformi' è 'Gassosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASSOSI

Curiosità e Significato di Gassosi

Approfondisci la parola di 7 lettere Gassosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gassosi? Gassosi descrive i corpi costituiti principalmente da gas o aeriformi, come l'aria o il vapore. Questi elementi si caratterizzano per la loro leggerezza e capacità di occupare tutto lo spazio disponibile senza una forma fissa. Sono fondamentali in molteplici processi naturali e industriali, rendendo questa parola essenziale per capire fenomeni legati all’atmosfera e ai fluidi. È una definizione che evidenzia la natura effimera e fluida dei gas.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gassosi

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono i corpi aeriformi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E N E G U R H E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNGHERESE" UNGHERESE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.