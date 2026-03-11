Titolo di una canzone di Lucio Battisti

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Titolo di una canzone di Lucio Battisti' è 'A Portata Di Mano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: A PORTATA DI MANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Titolo di una canzone di Lucio Battisti" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Titolo di una canzone di Lucio Battisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è A Portata Di Mano? A PORTATA DI MANO rappresenta un brano di Lucio Battisti che esprime la vicinanza emotiva tra due persone, come se qualcosa di importante fosse facilmente accessibile e vicino. La canzone trasmette un senso di intimità e di possibilità imminenti, creando un legame tra l’ascoltatore e le emozioni condivise. La melodia e le parole si intrecciano per evocare sensazioni di speranza e di desiderio di avvicinarsi a ciò che si desidera. La sua atmosfera invita a riflettere sulla semplicità delle emozioni profonde.

Titolo di una canzone di Lucio Battisti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è A Portata Di Mano

Se la definizione "Titolo di una canzone di Lucio Battisti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Titolo di una canzone di Lucio Battisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione A Portata Di Mano:

A Ancona P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino A Ancona D Domodossola I Imola M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Titolo di una canzone di Lucio Battisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

