Il pasto tra le 12 e le 2

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il pasto tra le 12 e le 2' è 'Pranzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRANZO

Perché la soluzione è Pranzo? Il pranzo rappresenta il pasto principale che si consuma tra le 12 e le 14, spesso caratterizzato da piatti sostanziosi e vari. È un momento importante della giornata, in cui si interrompe il lavoro o lo studio per ricaricare le energie. Durante questa pausa, molte persone si riuniscono con familiari o colleghi, condividendo cibo e conversazioni. La sua funzione è fornire nutrimento e socializzazione, consolidando relazioni e favorendo il benessere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pasto tra le 12 e le 2". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il pasto tra le 12 e le 2 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pranzo

La definizione "Il pasto tra le 12 e le 2" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pasto tra le 12 e le 2" conferma che la soluzione 'Pranzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pranzo

P Padova R Roma A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pasto tra le 12 e le 2" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pranzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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