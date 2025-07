Si ricava dalle zanne degli elefanti nei cruciverba: la soluzione è Avorio

AVORIO

Curiosità e Significato di Avorio

Approfondisci la parola di 6 lettere Avorio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avorio? L'avorio è un materiale prezioso ricavato dalle zanne degli elefanti, noto per la sua lucentezza e durezza. Utilizzato fin dall'antichità per realizzare oggetti decorativi, gioielli e sculture, rappresenta anche un simbolo di eleganza e raffinatezza. Tuttavia, la sua estrazione ha suscitato discussioni etiche e ambientali, portando a restrizioni e a una maggiore sensibilità verso la tutela delle specie.

Come si scrive la soluzione Avorio

Hai davanti la definizione "Si ricava dalle zanne degli elefanti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

V Venezia

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

