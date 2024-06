Così si definiscono gli uccelli

: . Pennuti spennati (For the Birds) è un cortometraggio animato statunitense del 2000 diretto da Ralph Eggleston. con il titolo tradotto Pennuti spennati. Prodotto dalla Pixar Animation Studios, il corto ha vinto un Oscar come miglior cortometraggio d'animazione nel 2002 ed è stato incluso nella versione su DVD del film Monsters & Co.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: pennuti m pl . . plurale di pennuto. Sostantivo, forma flessa: pennuti m pl . plurale di pennuto. Sillabazione: pen | nù | ti. Pronuncia: IPA: /pen'nuti/ . Etimologia / Derivazione: vedi pennuto .