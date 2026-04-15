Il Tommy Lee del cinema

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Tommy Lee del cinema

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Tommy Lee del cinema' è 'Jones'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JONES

Perché la soluzione è Jones? Jones è conosciuto nel mondo cinematografico come il Tommy Lee, simbolo di energia e talento esplosivo. La sua presenza sul grande schermo richiama immediatamente l’immagine di un artista che combina capacità tecniche e una personalità carismatica. Come il celebre batterista, anche Jones si distingue per la sua capacità di catturare l’attenzione e di dominare ogni scena. La sua carriera è caratterizzata da performance intense e memorabili, che ne fanno una figura iconica nel panorama cinematografico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Tommy Lee del cinema". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Tommy Lee del cinema nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Jones

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Tommy Lee del cinema" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Tommy Lee del cinema" conferma che la soluzione 'Jones' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Jones

J Jolly O Otranto N Napoli E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Tommy Lee del cinema" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Jones' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L Indiana interpretato al cinema da Harrison FordL Indiana dei film di SpielbergUn eroe di Harrison FordLa Jamie Lee del cinemaLa Chiatti del cinemaIl Filippo del cinemaLa Braga del cinemaIl loggione del cinema