La Jamie Lee del cinema

: Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata»; è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, comico, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano.

Italiano: Nome proprio: Hepburn ( approfondimento) m . (linguistica) sistema di trascrizione dei fonemi della lingua giapponese in caratteri alfabetici latini il carattere hiragana si trascrive "no" in Hepburn.. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dal cognome dell'inventore di tale sistema di trascrizione, lo statunitense James Curtis Hepburn .