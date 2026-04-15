Spaccio di piante medicinali

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Spaccio di piante medicinali' è 'Erboristeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERBORISTERIA

Perché la soluzione è Erboristeria? L'erboristeria rappresenta un punto di riferimento per chi cerca piante medicinali da usare a scopo terapeutico. Essa si occupa della vendita di prodotti naturali, offrendo consulenza sulle proprietà delle diverse piante e sul loro utilizzo corretto. La sua attività si basa sulla tradizione e sulla conoscenza delle erbe, garantendo qualità e sicurezza ai clienti. L'erboristeria svolge un ruolo importante nel promuovere un approccio naturale alla salute e al benessere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaccio di piante medicinali". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Spaccio di piante medicinali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Erboristeria

La definizione "Spaccio di piante medicinali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaccio di piante medicinali" conferma che la soluzione 'Erboristeria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Erboristeria

E Empoli R Roma B Bologna O Otranto R Roma I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaccio di piante medicinali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erboristeria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Negozio per chi beve tisaneUna bottega di tisaneUn negozio di prodotti naturali a scopo terapeuticoVivaio di piante medicinaliIl metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle pianteSi occupa di piante medicinali e cosmeticheLe piante più voraciPiante dei Paesi caldi