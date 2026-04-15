Spaccio di piante medicinali
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Spaccio di piante medicinali' è 'Erboristeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ERBORISTERIA
Perché la soluzione è Erboristeria? L'erboristeria rappresenta un punto di riferimento per chi cerca piante medicinali da usare a scopo terapeutico. Essa si occupa della vendita di prodotti naturali, offrendo consulenza sulle proprietà delle diverse piante e sul loro utilizzo corretto. La sua attività si basa sulla tradizione e sulla conoscenza delle erbe, garantendo qualità e sicurezza ai clienti. L'erboristeria svolge un ruolo importante nel promuovere un approccio naturale alla salute e al benessere.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaccio di piante medicinali". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Spaccio di piante medicinali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Erboristeria
La definizione "Spaccio di piante medicinali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaccio di piante medicinali" conferma che la soluzione 'Erboristeria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Erboristeria
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaccio di piante medicinali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erboristeria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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