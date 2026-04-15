Si scontano in prigione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si scontano in prigione' è 'Condanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDANNE

Perché la soluzione è Condanne? Le condanne rappresentano le decisioni giudiziarie che stabiliscono la privazione della libertà di una persona, spesso come conseguenza di un reato commesso. Quando si parla di condanne, ci si riferisce a una sentenza che impone la detenzione, scontata in prigione, come misura punitiva e rieducativa. La durata e le condizioni di questa detenzione variano a seconda della gravità del reato e delle norme vigenti. La loro applicazione è parte integrante del sistema giudiziario e penitenziario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scontano in prigione". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si scontano in prigione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Condanne

La soluzione associata alla definizione "Si scontano in prigione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scontano in prigione" conferma che la soluzione 'Condanne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Condanne

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scontano in prigione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Condanne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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