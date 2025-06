Si scontano in galera nei cruciverba: la soluzione è Condanne

Home / Soluzioni Cruciverba / Si scontano in galera

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si scontano in galera' è 'Condanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDANNE

Curiosità e Significato di "Condanne"

Approfondisci la parola di 8 lettere Condanne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Condanne? Condanne indica la decisione ufficiale di un tribunale che condanna qualcuno a una pena, come la prigione, per aver commesso un reato. È il risultato di un processo giudiziario in cui si stabilisce la colpevolezza e si determina la sanzione. In parole semplici, rappresenta la condanna definitiva che porta qualcuno a scontare in galera. Un passo importante nel sistema giudiziario per assicurare giustizia e ordine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Severe riprovazioniPunizioni legaliLo si sconta in galeraSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Condanne

Se "Si scontano in galera" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C L O D C I O C I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COCCODRILLI" COCCODRILLI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.