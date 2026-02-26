Si scontano al fresco

SOLUZIONE: CONDANNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si scontano al fresco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scontano al fresco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Condanne? Le persone che hanno commesso un reato spesso devono affrontare una pena che prevede la restrizione in un luogo chiuso, come una prigione, per un certo periodo di tempo. Durante questa detenzione, possono avere la possibilità di usufruire di un trattamento favorevole, come il beneficio di un periodo di libertà temporanea, che consente loro di uscire in determinate occasioni. Questa misura mira a favorire la loro riabilitazione, permettendo loro di rimanere in un ambiente controllato ma meno restrittivo.

Quando la definizione "Si scontano al fresco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scontano al fresco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Condanne:

C Como O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scontano al fresco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

