Quella di mare si prepara con crostacei e molluschi bolliti nei cruciverba: la soluzione è Insalata

INSALATA

Curiosità e Significato di Insalata

Perché la soluzione è Insalata? L'insalata è un piatto freddo a base di verdure, spesso arricchito con ingredienti come crostacei e molluschi bolliti, per creare un mix fresco e gustoso. È perfetta per le giornate calde e si può personalizzare con vari condimenti. Una combinazione semplice e leggera, ideale per pranzi veloci o occasioni informali. Un piatto che unisce semplicità e sapore in modo versatile.

Come si scrive la soluzione Insalata

I Imola

N Napoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

