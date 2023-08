Oggettini tipici del Paese del Sol Levante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggettini tipici del Paese del Sol Levante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GIAPPONESERIE

Significato/Curiosità : Oggettini tipici del Paese del Sol Levante

I "giapponeserie" sono piccoli oggetti caratteristici e affascinanti provenienti dal Giappone, noti per la loro estetica raffinata e dettagliata. Questi oggetti spaziano dalla ceramica delicata alle miniature decorative, come le tradizionali statuette Kokeshi e le scatole lacca di bento. Le giapponeserie incarnano l'arte e la precisione giapponese, riflettendo l'equilibrio tra semplicità e complessità. Tali oggetti sono spesso legati a rituali culturali e tradizioni, come i graziosi origami e i piccoli incensi utilizzati nei rituali religiosi. Le giapponeserie evocano l'essenza del Paese del Sol Levante e rappresentano una connessione tangibile con la sua storia, filosofia e maestria artigianale.

