La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unità di misura anglosassone' è 'Gallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLONE

Curiosità e Significato di Gallone

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gallone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gallone.

Perché la soluzione è Gallone? Il gallone è un'unità di misura anglosassone usata principalmente per liquidi come acqua e benzina. Esistono diverse varianti, ma quella più comune equivale a circa 3,785 litri. Spesso utilizzato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il gallone rappresenta un modo tradizionale per quantificare grandi volumi. È interessante notare come questa unità abbia radici storiche e culturali profonde nei paesi anglosassoni.

Come si scrive la soluzione Gallone

Hai trovato la definizione "Unità di misura anglosassone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

