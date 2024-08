La Soluzione ♚ 16 km : miglio = 379 l : x La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GALLONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici √® stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GALLONE

Curiosit√† su 16 km : miglio = 379 l : x: Il gallone non fa parte del Sistema internazionale di unit√† di misura ma √® tuttora comunemente utilizzato, pur con valori differenti, in paesi come Regno Unito, dove si ha il ¬ęgallone imperiale¬Ľ, e Stati Uniti d'America, dove si usa il ¬ęgallone americano¬Ľ. Col termine ¬ęgallone¬Ľ (abbreviato gal) si identificano alcune unit√† di misura di capacit√† utilizzate generalmente per i liquidi.

Altre Definizioni con gallone; miglio; Il miglio pari a 1.852 m; Nel frumento e nel miglio; Il miglio di 1852 metri;