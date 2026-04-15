Materia plastica a base di caucciù

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Materia plastica a base di caucciù' è 'Ebanite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EBANITE

Perché la soluzione è Ebanite? L'ebanite è una materia plastica a base di caucciù, caratterizzata dalla sua consistenza dura e resistente. Derivata dall'isolante naturale dell'ebano, questa sostanza viene lavorata per ottenere materiali di alta qualità utilizzati in vari settori. La sua capacità di essere modellata e la resistenza alle sollecitazioni ne fanno un materiale prezioso nella produzione di componenti elettrici e oggetti decorativi. La sua origine naturale e le proprietà meccaniche la rendono unica nel suo genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materia plastica a base di caucciù". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Materia plastica a base di caucciù nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ebanite

La soluzione associata alla definizione "Materia plastica a base di caucciù" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materia plastica a base di caucciù" conferma che la soluzione 'Ebanite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ebanite

E Empoli B Bologna A Ancona N Napoli I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materia plastica a base di caucciù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ebanite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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