EBANITE

Curiosità e Significato di Ebanite

Perché la soluzione è Ebanite? L'ebanite è un materiale isolante molto resistente, realizzato generalmente in plastica dura e trasparente. Viene utilizzata per coprire e proteggere componenti elettrici, garantendo sicurezza e isolamento. La sua capacità di resistere a alte temperature e a sollecitazioni meccaniche la rende ideale in molte applicazioni industriali e tecnologiche. È un esempio di come materiali innovativi migliorano la nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Ebanite

Se "4, Un materiale isolante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

